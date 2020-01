Al 67’ l’Atalanta pareggia i conti con Ilicic: palla dalla sinistra di Malinovskyi per il numero 72 che in area si fa beffe di Ceccherini e mette alle spalle di Terracciano per l’1-1. L'attaccante sloveno poi si porta le dita agli orecchi in maniera provocatoria per raccogliere i fischi del Franchi, in quanto ex.