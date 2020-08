FATTORE FRANCK

Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente ma le voci intorno ai prossimi acquisti della Fiorentina sono già molte. In questo senso, dalla prossima settimana, il lavoro dei dirigenti viola entrerà nel vivo. Dopo qualche giorno di pausa, comunque caratterizzata da molto tempo passato al telefono, le trattative sono pronte a decollare. Una grossa mano a Pradè e Barone potrebbe arrivare dalla prima stella dell'era Commisso, ovvero Franck Ribery, rientrato molto in anticipo in Italia in vista della ripresa degli allenamenti e calamita d'attenzioni anche per quanto riguarda i colleghi.

Nessun ruolo da ds aggiunto o da potenziale dirigente alternativo per carità, semplicemente un campione pronto a usare il suo appeal, anche indirettamente, per aiutare la Fiorentina a crescere, a fare un passo in avanti nelle proprie ambizioni. Javi Martinez, per esempio, avrà sicuramente già chiamato l'amico dei tempi del Bayern Monaco per prendere informazioni. Non significa che l'affare sta prendendo corpo, ma che chiaramente una parola convincente in arrivo direttamente da uno come Ribery, può fare la differenza agli occhi di altri campioni.

Per questo, fino a che non firmeranno con altri, è giusto tenere d'occhio anche altri profili importanti come Mario Gotze o Mandzukic, perché sono tutti giocatori che, dopo una telefonata col francese, potrebbero guardare il progetto viola da una prospettiva più intrigante. Non sarà facile firmare giocatori di livello europeo, perché senza Coppe, una squadra italiana, è quasi invisibile. Ma i dirigenti della Fiorentina, sono pronti a scendere in campo e a tentare il "miracolo" come accaduto un anno fa con Franck. Commisso non si pone limiti, e anche da questo tipo di acquisti si capirà se il club viola è pronto per alzare l'asticella o se ci vorrà ancora molto tempo prima di riveder le stelle europee.