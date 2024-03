FATTORE FRANCHI: È L'OTTAVO STADIO PIÙ PIENO D'ITALIA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L’ultima istantanea è quella del 14 marzo, quando di fronte ad appena 6.738 spettatori la Fiorentina centrò la qualificazione ai quarti di finale di Conference League in virtù del pareggio con gli israeliani del Maccabi Haifa. Complice il malore costato la vita al direttore generale Joe Barone, domenica 17, i tifosi viola si preparano a tornare a seguire la propria squadra, e non a caso la società viola ieri ha comunicato sui propri profili social il tutto esaurito in vista della sfida al Milan di sabato sera. Una proiezione da circa 33.000 spettatori destinata a superare le presenze del Franchi a capienza ridotta per via della chiusura della curva Ferrovia, visto che nei recenti incontri contro Lazio e Roma si sono registrati rispettivamente 25.190 e 30.438 spettatori, ma anche a battere il record stagionale che apparteneva al match contro la Juventus del 5 novembre scorso.

Per quella sfida il club erano attesi allo stadio 38.225 tifosi, seppure in curva almeno 7.000 sostenitori viola avessero deciso di disertare la partita per offrire aiuto alle popolazioni di Campi Bisenzio colpite dall’alluvione. Così, anche se sabato sera la Ferrovia resterà chiusa come del resto fino a fine stagione, è lecito pensare che in condizioni normali il sold out annunciato con il Milan avrebbe rappresentato il maggior risultato stagionale. D’altronde con oltre 412.000 spettatori, e una media di 29.480 presenze nelle 14 partite di campionato fin qui disputato, il Franchi resta uno stadio tra i più pieni in Italia, l’ottavo per la precisione in una serie A che sembra attirare sempre meno tifosi negli impianti. Di certo il bagno di folla previsto per domani sera, con tanto di coreografia annunciata dalla curva nel ricordo di Joe Barone e un ritrovo fuori dallo stadio dalle 18:45 per salutare l’arrivo del pullman della squadra, avrà un ulteriore seguito nella serata di mercoledì, quando al Campo di Marte andrà in scena il primo atto della semifinale di coppa Italia contro l’Atalanta.

Fino a ieri erano già 10.000 i tagliandi venduti per la sfida alla squadra di Gasperini, e altrettanti dovrebbero essere quelli acquistati da oggi a mercoledì sera per il primo di tre confronti nei quali considerare anche il recupero della gara di campionato non giocata per quanto avvenuto a Joe Barone. Un totale di oltre 50.000 spettatori che tra campionato e coppa spingeranno la Fiorentina nella ripartenza più difficile, quella successiva alla settimana di lutto e ricordo del suo dirigente più importante, e anche quella che comincerà a disegnare scenari e obiettivi per una squadra chiamata a risalire posizioni in classifica e a provare a centrare un’altra finale di Coppa Italia dopo la sconfitta dell’anno scorso all’Olimpico contro l’Inter.