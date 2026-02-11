Viola, ecco come mettere paura al Como. Palladino ha già fatto scuola

Come si può battere il Como? Durissima, certo, ma un modo potrebbe essere quello di bissare la prova che la Fiorentina di un anno fa, con Palladino in panchina, fece al Sinigaglia, quando si impose 2-0. Molti giocatori non ci sono più, è bene ricordarlo, tra l'altro anche uno dei marcatori, ovvero Adli, ma l'idea di gioco potrebbe tranquillamente essere riproposta. La Fiorentina dell'anno scorso giocava da provinciale imponendosi regolarmente contro tutte le "grandi" del campionato e da lì, contro il Como, si potrebbe ripartire. Questo significa abbassare la difesa di qualche metro per aiutare Moise Kean ad avere più spazio in avanti. Chiedere a Fagioli di giocare spesso in verticale, anche con lanci di 30 metri, proprio con l'intento di cercare e trovare il taglio offensivo del numero 20. Anche perché, se c'è una cosa che il Como dei miracoli soffre, sono proprio i lanci alle spalle della difesa.