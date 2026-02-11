Solomon cerca il terzo sigillo: a Como (da sinistra) per sorpendere ancora

Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato a Manor Solomon e all'impatto che l'esterno ha avuto in maglia viola. L’ex Tottenham infatti è reduce da uno splendido goal con un tiro a giro sotto l’incrocio dei pali realizzato nella ripresa della sfida contro il Torino, partendo da quella zona di sinistra che solitamente è occupata proprio da Gudmundsson e che invece sabato sera, a partire proprio dalla sostituzione del numero 10 viola al 48', ha ricoperto l'israeliano. Giocare in quella posizione è stata la scintilla finale che a sbloccato definitivamente le qualità del numero 19, che da lì infatti contro la Cremonese nel suo esordio a Firenze ha propiziato il goal all’ultimo secondo di Moise Kean, e che sempre da quella mattonella ha fatto ammattire l'Italia nella partita di qualificazione ai mondiali.