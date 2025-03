Fagioli e una prima da ex davvero speciale: per lui è già un "nuovo inizio"

Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato ai tanti ex della sfida di domani tra Fiorentina e Juventus, in particolare a Nicolò Fagioli. Il centrocampista è arrivato solo a gennaio ma pian piano sta prendendo in mano il centrocampo viola. Motta non ha voluto puntare su di lui, reduce anche dalle vicende personali complicate, ma il centrocampista in viola non sembra risentire del poco spazio avuto in bianconero e mai come ora sente di aver fatto la scelta giusta: "Un nuovo inizio" di Capo Plaza è la colonna sonora scelta in questi giorni da Fagioli, non certo un caso. E se verrà centrata l'Europa la scelta diventerà definitiva (è una delle condizioni per il riscatto obbligatorio da parte della Fiorentina). Dopo tanti anni in bianconero e ancora tanti amici e tifosi dalla sua parte, un po' di emozione per il giocatore sarà inevitabile ma anche tanta voglia di dimostrare alla dirigenza bianconera e a Motta di aver perso un'occasione con lui.