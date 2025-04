Fagioli e altre indiscrezioni sul "caso" scommesse. Lui fa chiarezza e chiede rispetto

È stata un'altra giornata di notizie e indiscrezioni sul caso scommesse che tira in ballo il nome di Nicolò Fagioli soprattutto per le intercettazioni valutate dal PM di Milano. Nella giornata appena conclusa ha parlato l'avvocato, Armando Simbari, che ha detto: "Ha già fatto un percorso, anche psicologico e con gli interrogatori nelle indagini. Ha già pagato con la squalifica sul fronte della giustizia sportiva. Per lui questo è un capitolo chiuso, non c'è nulla di nuovo e vuole definirlo nel più breve tempo possibile anche negli aspetti penali".

Ma soprattutto è dovuto tornare a farsi sentire lo stesso centrocampista della Fiorentina che in un lungo messaggio sui social ha chiesto rispetto: "Ormai non è certo una novità: senza alcun vittimismo, ho passato un periodo buio, ho sofferto di una brutta patologia e questa non è assolutamente una giustificazione. Ma vedere ora tutto questo accanimento mediatico mi sta facendo rivivere quei fantasmi. No, stavolta tutto questo non è giusto. Ho sbagliato, ho pagato, senza aver fatto male a nessuno se non a me stesso e alle persone accanto a me. E come ogni persona che sbaglia e paga, ho tutto il diritto di rialzarmi", una parte del suo messaggio.

