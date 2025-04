CorSera, Fagioli e le minacce ricevute: "Se non mi ridai i soldi ti faccio smettere di giocare"

Sul Corriere della Sera emergono nuovi dettagli sull'indagine scommesse. I particolari nel pezzo in edicola oggi riguardano tutti Nicolò Fagioli e disegnano un quadro ancor più complesso e critico per l'attuale calciatore della Fiorentina, aiutandoci a capire le pressioni che il classe 2001 ha subito negli ultimi due anni. «Stai proprio a sbaglià persona. Perché ti faccio smettere. Te faccio mettere a fare il muratore». È la primavera 2023 quando entra in scena Nelly. Nessuno conosce il suo vero nome, usa una sim intestata a un cittadino straniero. Ma è certo che è un esattore e Nicolò Fagioli gli deve dei soldi. Tanti soldi, un milione e mezzo di euro.

Un debito enorme che il centrocampista non è in grado di ripianare. E Nelly non ha più voglia di aspettare. Spuntano dalle chat di Fagioli, analizzate dalla squadra mobile e dal Sisco di Torino, le pressioni e le minacce. Le ultime, le più pesanti, l’8 maggio. Il «romano» alza i toni: «Hai rotto il ca..o. Tu credi che mi faccia prendere per il culo da te». Fagioli cerca di calmarlo: «Ho fatto un errore più grande del mio stipendio annuale... ho chiesto una mano per darteli. Dato che è giusto così». Non attacca. Nelly: «Quanto è vero, lo giuro sui miei bambini se mercoledì non ho i soldi vengo a Torino e ti faccio smettere di giocare. Ti levo pure la penna per firmà i contratti perché sei un cesso. So tutto, i soldi segnati ad altre persone che so tutti tuoi». Fagioli ha debiti tra Roma e Milano, la cifra complessiva è di 2 milioni e 800 mila euro. «Te faccio mettere a fare il muratore», promette Nelly.

Sempre da alcune chat tra Fagioli e amici, tutto risalente al marzo 2023 (lo scandalo scoppierà nell'ottobre successivo): «Non c’è da scherzare con questi, perché comunque anche a mettere di mezzo altre persone succede casino, poi ti spiego. Ho fatto danni, ma non so più gestirla, oggi mi hanno parlato alla Juve, dicendomi se avevo qualche problema perché stanno capendo che ho qualcosa e che gli è arrivata voce del gioco».