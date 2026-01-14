Fagioli convince (ancora) tutti: è lui l’MVP di Fiorentina-Milan per i lettori di FV
All’indomani della sfida tra Fiorentina e Milan, Firenzeviola.it ha lanciato il consueto sondaggio "Premio Top FV" per eleggere il migliore in campo. Dopo quasi 1.500 voti raccolti, il verdetto dei lettori è stato chiaro: la palma di MVP è andata a Nicolò Fagioli, che ha ottenuto il 44,69% delle preferenze, conquistando il primo posto.
Un riconoscimento importante per l’ex Juventus, premiato nonostante l’episodio negativo nel finale di gara, con il pallone perso al 90’ che ha poi portato al pareggio rossonero. Alle sue spalle si è classificato Dodô, secondo con il 17,89% dei voti, seguito da Pietro Comuzzo, terzo con il 12,19% delle preferenze. Un risultato che testimonia l’apprezzamento dei tifosi viola per la prestazione complessiva offerta dalla squadra contro il Milan.
