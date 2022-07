EX OSSERVATORE ACF A FV, Cabral può migliorare

Andrea Cioni, ex osservatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista esclusiva a FirenzeViola.it, nella quale ha parlato anche di Arthur Cabral: "Non voglio scomodare Batistuta, però anche lui non fece bene nei primi mesi. Anno scorso non era fisicamente al meglio e quest'anno potrà migliorare. Certo, se mi chiedete un parere tecnico, sostituire Vlahovic con Cabral mi ha lasciato perplesso: è vero che veniva da valanghe di gol in Svizzera ma non penso che il livello di quel campionato possa essere indicativo per un buon rendimento in Italia. Io sono dell'idea che se Jovic approccerà al meglio con la nuova squadra potrà prendergli il posto".

