EX MAESTRO YOGA ACF A FV, La A fu un'emozione

Nell'esclusiva rilasciata ieri a FirenzeViola.it, Sergio Busi, insegnante di Yoga che tra il 2013 e il 2015 ha lavorato nello staff di Vincenzo Montella, ha ricordato il suo trascorso in Fiorentina: "Facevamo sessioni defatiganti e sessioni attivanti, oltre a colloqui individuali per toccare più direttamente lo stato mentale dei giocatori. Dall’esperienza in viola mi porto dietro l’eccitazione di ritrovarmi in Serie A, dopo aver giocato da ragazzo nelle categorie più basse Nel 2013/14 c’era la forte sensazione che fossimo una grande squadra. La Fiorentina aveva uno staff di primo livello e un gruppo ben organizzato: dopo ogni partita di campionato o di Europa League svolgevamo sedute defatiganti. Ricordo che quando vincemmo a Milano 2-0 e segnò Borja Valero, il team manager Ripa confessò a Montella che quella partita l’avevamo vinta grazie a me: tutto ciò mi rese davvero orgoglioso”.

