ESUBERI E SCONTENTI: IL PUNTO SULLE POSSIBILI CESSIONI

Il calciomercato di gennaio della Fiorentina sarà anche il mercato delle uscite. Con Gaetano Castrovilli che procede rapidamente verso il rientro in campo, la società gigliata dovrà sistemare la questione relative alle liste, sia per la Serie A che per la Conference, con quest'ultima che presenta delle regole più stringenti. L'indiziato numero uno per cedergli il posto in lista ad oggi sembra Szymon Zurkowski, su cui è vivo l'interesse di molte squadre tra cui lo stesso Empoli, il Bologna, lo Spezia e per ultima anche la Salernitana e il quale non è sicuramente contento dello scarso minutaggio raccolto fino ad oggi.

Il polacco però non è l'unico giocatori in bilico all'interno della rosa. Nelle ultime settimane il nome di Gollini è finito tra quelli in uscita, in virtù anche di prestazioni che non hanno convinto pienamente la società viola. Per lui si era vociferata l'ipotesi di scambio con Cragno, con quest'ultimo che avrebbe lasciato Monza dopo soli 6 mesi. Ma ancora tutto è fermo a ipotesi e voci di mercato. Un altro nome da tenere sotto controllo è quello di Luca Ranieri, sceso in campo soltanto in due occasioni. Il centrale scuola Fiorentina gradirebbe un eventuale ritorno alla Salernitana, come affermato anche da Mario Giuffredi, agente del calciatore, il quale disse che il classe '99 è molto legato alla maglia granata. Senz'altro una sua uscita comporterebbe più di un problema visto che il giocatore all'interno delle liste occupa uno dei quattro posti dedicati ai giocatori cresciuti nel vivaio e dunque l'ipotetico sostituto non potrebbe occupare un posto tra gli altri 17 "liberi".

Da un assistito di Giuffredi ad un altro: Youssef Maleh. Il centrocampista ex Venezia aveva iniziato la stagione in maglia viola con tutt'altre prospettive rispetto agli ultimi tempi, che lo hanno visto spesso relegato in panchina (l'ultima partita da titolare risale al 15 settembre contro il Basaksehir). Il marocchino non ha tratto vantaggio dal cambio modulo ed è stato superato nelle gerarchie da Mandragora. Proprio per questa la Fiorentina ha iniziato a guardarsi intorno. I nomi usciti nelle ultime settimane suggeriscono di fatto la volontà dei dirigenti gigliati di virare su un giocatore con le caratteristiche di un trequartista (Sabiri e Pereyra tra gli ultimi).

Per ultimo c'è da considerare Marco Benassi, già fuori dalle liste da inizio settembre. L'ex Torino ha un contratto in scadenza nel 2024, ma vista la sua situazione non sarà facile trovare un acquirente durante il mercato invernale. Come riportato da Firenzeviola.it però, il centrocampista ha voglia di giocare e a gennaio si accorderà con la società per trovare una sistemazione. Questa mattina si è letto di un possibile interesse del Sassuolo.