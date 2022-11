BENASSI VUOLE LA CESSIONE A GENNAIO: AL VAGLIO LE OPZIONI

Marco Benassi è destinato a lasciare la Fiorentina, ancora una volta. L’avventura del centrocampista a Firenze subì una prima involuzione tre anni fa, quando ne fu limitato, anzi, dimezzato il numero di presenze. Da allora una parabola discendente che ha visto il prestito del classe ’94 prima all’Hellas Verona, poi all’Empoli.

E le sue sorti non sembrano voler cambiare. Sì, perché secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la volontà di Benassi è quella di cercare una nuova sistemazione già a gennaio, in modo da poter tornare a mettere minuti nelle gambe. Cosa che, per inciso, non accade dal 31 agosto in occasione di Udinese-Fiorentina.

È evidente che il giocatore il cui contratto scadrà nel 2024 non può dirsi contento di una stagione che in campionato lo ha visto protagonista in soli due frangenti: il sopracitato alla Dacia Arena e il primo turno contro la Cremonese, in veste di terzino. In aggiunta, appena un minuto raccolto ai playoff di Conference col Twente.

Tra l’altro Benassi è stato fin da subito escluso dalla lista Uefa diramata da Vincenzo Italiano una volta conquistati i gironi, sintomo di un feeling col tecnico mai veramente sbocciato. Negli ultimi giorni è spuntata l’ipotesi Samp, magari all’interno di un’operazione più ampia (Sabiri). Di sicuro, da ora, ogni opzione è al vaglio.