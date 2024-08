ENTRATE MA ANCHE ESUBERI: LE SITUAZIONI DA RISOLVERE

FirenzeViola.it

Sarà un agosto caldissimo per la Fiorentina. Non solo per le temperature che resteranno piuttosto alte in tutta la Toscana ma soprattutto per le operazioni che Daniele Pradè e Roberto Goretti si preparano a portare a termine. E se le operazioni principali sono piuttosto note almeno da qui ai prossimi giorni, con Nico Gonzalez che resta in bilico, Gudmundsson sempre più vicino e Tessmann per il quale ormai è questione di ore, ci sono almeno 5 affari in uscita che diventeranno fondamentali per poter avere maggiore capacità di manovra ma soprattutto dei milioni in cassa in più. Si tratta degli esuberi e dei giovani da piazzare, da cui la Fiorentina spera di poter racimolare una cifra consistente, perfino attorno ai 20 milioni nella migliore delle ipotesi.

Gli esuberi

Innanzitutto ci sono ancora almeno un paio di giocatori under 23 da piazzare. Si tratta di Dimo Krastev, protagonista in queste settimane con la prima squadra e pronto ad un nuovo, probabilmente ultimo, prestito dopo l'annata passata alla Feralpisalò. Poi ci sono quei giocatori con la valigia in mano. Non è un mistero come M'Bala Nzola stia aspettando solo l'offerta giusta - l'ultimo interesse è quello dell'Empoli - ma ancora ci vorrà del tempo, soprattutto perché la Fiorentina spera di poter racimolare almeno una cifra attorno ai 10 milioni, ma tra qualche settimana dovrà aprire definitivamente al prestito con diritto di riscatto per provare a recuperare il calciatore.

Amrabat, Sabiri e Brekalo

Situazione diversa per Amrabat, diventato esubero per sua scelta visto che spera di tornare al Manchester United e comunque, in ogni caso, di non giocare ancora in maglia viola. I red devils però ancora non hanno dato cenni di voler trattare di nuovo il centrocampista mentre le sirene dalla Turchia non convincono il calciatore, oltre al club. Infine ci sono Brekalo e Sabiri. Il primo sta provando ad uscire dalla lista degli esuberi sfruttando lo spazio che gli sta concedendo Palladino, però ha ancora poche probabilità di essere confermato. Per il croato possibile cessione in patria oppure in una neo-promossa in Serie A. Sabiri invece si sta allenando a parte da inizio estate e dovrebbe tornare a Dubai, anche se non siamo ancora vicini all'accordo definitivo. Chissà che Palladino, di fronte alla penuria di centrocampisti, non voglia provare il marocchino arrivato dalla Sampdoria e mai davvero protagonista in viola.