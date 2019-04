EFFETTI BENEFICI

Giornata da cuori forti e super abbigliamento per i tifosi viola. Sfidare il vento e il ghiaccio che sferza sul “Franchi” è roba da impavidi, tanto più se di certezze sulla tua squadra ne hai relativamente. L'avvio non può che essere freddino, per un Udinese vestita in versione evidenziatore e una Viola un po' timida, forse un pizzico impaurita. Del resto, a guardarla bene, la formazione di Guidolin è pur sempre sul terzo podio del campionato.

Ben venga allora la vena particolarmente generosa di Benatia, ad alimentare la fame di gol di Jovetic. Seppure un po' più in ombra rispetto al solito, JoJo mette la firma su tre punti pesanti, e dimostra ancora una volta quanto possa essere decisivo per questa Fiorentina. Se poi, come accade nella ripresa, il centrocampo gira meglio, con Pasqual e Cassani che funzionano sugli out esterni, finisce che porti a casa una vittoria di quelle che possono cambiare volto ai prossimi mesi.

Presto, prestissimo, per immaginare una rincorsa all'Europa che, da queste parti, è meglio non sventolare troppo, fosse solo per scaramanzia. Così come è ancora presto per aspettarsi i gol di Amauri, che oggi ha pagato l'inattività di cui si diceva in fase di mercato. Però quel che di buono emerge da questa domenica, è da tenersi stretto. E possibilmente da coltivare in vista della trasferta di Parma che rischia di avere il sapore di una grossissima occasione per tornare a sperare in qualcosa di bello.

Cauto ottmismo, dicevamo, con la dovuta speranza che la vittoria di oggi aiuti tutti a sotterrare l'ascia di guerra, e pensare solo al campo con un po' di serenità, ordine, e tranquillità in più. Infondo Rossi sta dando risposte importanti, e la sua mano si comincia a vedere su una squadra finalmente più quadrata e in grado di reagire in modo importante come ha fatto oggi al cospetto di Di Natale. Di fronte alle difficoltà dei primi mesi d'ambientamento, la ricetta di Delio ha cominciato a sfornare dettagli interessanti. Come quelli di una Fiorentina finalmente in grado di tornare in campo dopo l'intervallo e saper incidere sul risultato. Fosse solo per una questione di condizione fisica, la cura Rossi, per il momento, comincia a funzionare.