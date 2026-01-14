FirenzeViola

È fatta per il passaggio di Viti alla Sampdoria: domani la firma

Oggi alle 14:05Notizie di FV
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

La Fiorentina chiude un altro affare in uscita, sempre direzione Genova e sempre sponda Sampdoria. Secondo infatti quanto raccolto dalla nostra redazione è fatta per la cessione in prestito di Mattia Viti al club blucerchiato, con la firma del calciatore attesa per la giornata di domani.

Viti, che era arrivato questa estate a Firenze in prestito dal Nizza, ha fatto ritorno formalmente al club francese per poi essere girato nuovamente a titolo temporaneo in Serie B alla Sampdoria, dove ritroverà un altro ex compagno viola ossia, Tommaso Martinelli.