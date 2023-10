DUE RIGORINI DECISIVI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina ha giocato una grande partita all'Olimpico contro la Lazio ma due rigorini, uno fischiato e uno no, hanno condizionato l'esito finale della partita. Quello fischiato contro Milenkovic a tempo scaduto pareva più spalla che braccio, ma ci poteva stare. Esattamente come doveva starci quello non fischiato ai danni di Ikoné nel primo tempo. Brutto attaccarsi agli episodi arbitrali, ma quando una partita sembra chiaramente destinata al pareggio, difficile non coinvolgere Marcenaro e il Var Mazzoleni.

La squadra di Italiano ha giocato alla pari contro la secondaa forza dello scorso campionato, mostrando ancora una volta la predilezione verso le partite di livello. Purtroppo, proprio mentre il match stava andando nella direzione del "risultato perfetto" per gli amanti del calcio tattico, ovvero lo 0-0, il rigore segnato da Immobile ha cambiato tutto all'ultimo secondo.

Resta poco da imputare alla Fiorentina, forse poca cattiveria sotto porta, ma poi, al netto di qualche imprecisione, è stata una gara che poteva tranquillamente finire in favore dei viola. Nell'ultima mezz'ora la Lazio è stata sicuramente più pericolosa che nel resto della gara, forse anche a causa dei cambi di Italiano che non hanno ripagato a pieno la sua fiducia (Nzola per Beltran su tutti), ma se si contassero i punti come nella boxe, difficilmente sarebbero usciti sconfitti Nico Gonzalez e compagni.

Un risultato nefasto per la classifica e per il morale, ma che non deve ingannare. La Fiorentina arriverà al big match contro la Juventus dopo aver dimostrato di potersela giocare per i posti di vertice. Di essere meritatamente a lottare contro squadre più strutturate. E allora portiamo a casa la prestazione e perché no, anche la rabbia per questi rigorini decisivi. Servirà tutto per provare a battere la la squadra di Allegri e rilanciare i giusti sogni di gloria di questa buona Fiorentina.