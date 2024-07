DISTEFANO, Prima il rinnovo fino al 2028, poi il Frosinone

Fonte: A. Giannattasio

Il futuro di Filippo Distefano sarà lontano da Firenze: non una novità, così come il fatto che tante squadre di Serie B abbiano pensato in queste settimane all'esterno prodotto delle giovanili viola e protagonista della prima parte di ritiro con Palladino. La Fiorentina ha però deciso di girarlo per un altro anno in prestito e, dopo l'esperienza alla Ternana dell'anno scorso, anche nella prossima stagione il classe 2003 giocherà in cadetteria.

Su di lui tanti club come detto, ma lo scatto decisivo in queste ore - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - lo ha fatto il Frosinone. Per Distefano è pronto un prestito secco ma prima dovrà rinnovare con la Fiorentina: la firma coi viola dovrebbe essere estesa fino al 2028.