DI NATALE A FV, Viola stia attenta a Spezia e Udinese

Intervistato da FirenzeViola.it, l'ex simbolo dell'Udinese, Antonio Di Natale, ha parlato così: "La Fiorentina dovrà stare attenta perché non sono due avversarie facili. Lo Spezia infatti è la squadra del momento, in forma e che mette in difficoltà tutte come ha fatto con il Milan. Con l'Udinese è sempre una battaglia perché entrambe si giocano punti importanti. Per me la salvezza si giocherà nelle ultime 7/8 partite perché, anche se vedo più in difficoltà le tre che ora occupano la zona retrocessione, può sempre succedere di tutto, non ci si può rilassare come bastano due vittorie di fila per risalire la classifica".