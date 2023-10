DESTRA, SINISTRA

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, RIENTRA CAPITAN BIRAGHI, PARISI CAMBIA FASCIA Giovedì l'unica macchia sulla vittoria con il Cukaricki è stato l'infortunio di Kayode, fresco di rinnovo e voglioso di festeggiare ed invece si è dovuto fermare sul più bello, alla vigilia tra l'altro di due partite di campionato... Giovedì l'unica macchia sulla vittoria con il Cukaricki è stato l'infortunio di Kayode, fresco di rinnovo e voglioso di festeggiare ed invece si è dovuto fermare sul più bello, alla vigilia tra l'altro di due partite di campionato... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Fiorentina in campo questa mattina alle ore 11 al Viola Park per il penultimo allenamento in vista della trasferta di dopodomani a Roma contro la Lazio. Da valutare le condizioni di alcuni giocatori da poco rientrati in gruppo dopo dei problemi di natura fisica (Biraghi... Fiorentina in campo questa mattina alle ore 11 al Viola Park per il penultimo allenamento in vista della trasferta di dopodomani a Roma contro la Lazio. Da valutare le condizioni di alcuni giocatori da poco rientrati in gruppo dopo dei problemi di natura fisica (Biraghi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 ottobre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi