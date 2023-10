DESTRA, Quante gare salta Kayode e chi lo sostituisce

FirenzeViola.it

C'è stata tanta apprensione per Mike Kayode, dopo l'infortunio alla caviglia. Nonostante non ci siano lesioni, lo stop previsto per questo tipo di infortunio è di una quindicina di giorni, come ha confermato ai microfoni di Radio FirenzeViola l'ex medico viola Manzuoli. Stop che gli farà saltare Lazio e probabilmente Juve, se non oltre.

Per sostituirlo Italiano sta pensando a varie ipotesi (LEGGI QUI) ma la più accreditata per Firenzeviola è quella di Parisi (LEGGI QUI).