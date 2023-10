MANZUOLI A RFV, Kayode fermo 15 giorni. Castrovilli...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Marcello Manzuoli a Radio FirenzeViola

Marcello Manzuoli, ex medico sociale della Fiorentina, durante "Firenze in Campo" su Radio FirenzeViola ha parlato così:

Come giudica l'infortunio di Kayode?

“Dipende da tanti fattori. Intanto non ci sono lesioni ossee, ma dal comunicato della Fiorentina potrebbero esserci lesioni legamentose significative. In un trauma alla caviglia, lesioni del genere ci sono, più o meno importanti. Il fatto che l’interesse legamentoso non sia però significativo, porta a un recupero più veloce. Una distorsione di questo tipo dovrebbe richiedere due settimane di stop”.

Sottil ha patito un problema di ernia alla schiena l’anno scorso. Può essersi portato dietro delle scorie?

“Per parlare del caso dovremmo avere tutto sottomano. Bisogna vedere se c’era un deficit nervoso o no, poi comunque mi pare che il rendimento di Sottil pre infortunio fosse soddisfacente. L'età in cui ha avuto l’infortunio è un po’ critica, perché è l’età in cui uno esplode. Secondo me quando giocherà un po’ di più tornerà meglio di prima”.

Giovedì è rientrato Pierozzi. Quanto può metterci a tornare in forma dopo aver saltato tutta la preparazione estiva?

“È un fatto di continuità e impiego. Il ragazzo dovrebbe ritrovarsi, non conosco bene il problema che ha avuto e non so dire bene i tempi, ma penso che tornerà velocemente quello di prima”.

Castrovilli l’altro giorno ha detto di aver programmato il rientro a metà gennaio. Le sembra possibile?

“Mi sembrano tempi un po’ risicati, ma magari in accordo col chirurgo prosegue un programma adeguato. Se ha fatto questa previsione vuol dire che è plausibile”.