LAZ-FIO, Rientra Biraghi, Parisi cambia fascia

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Giovedì l'unica macchia sulla vittoria con il Cukaricki è stato l'infortunio di Kayode, fresco di rinnovo e voglioso di festeggiare ed invece si è dovuto fermare sul più bello, alla vigilia tra l'altro di due partite di campionato molto importanti e difficili. Il giocatore dovrà stare fermo 10-15 giorni, saltando così entrambi gli appuntamenti. Giovedì Italiano ha adattato Comuzzo, poi nella ripresa ha inserito Pierozzi.

I due giovani hanno ben figurato ma per la gara di lunedì difficilmente partiranno loro dall'inizio sulla fascia destra. Comuzzo è infatti un 2005 ed è più un centrale, non si può certo buttarlo nella mischia all'Olimpico in ruolo a lui neanche tanto congeniale contro Zaccagni. Pierozzi ha invece giocato la sua prima partita giovedì (90 minuti in Primavera a parte) e di sicuro il tecnico non forzerà il suo recupero, non ancora al 100%.

L'attesa è dunque tutta per Cristiano Biraghi, il cui rientro permetterebbe di ripetere l'esperimento di Frosinone, con il capitano a sinistra e Parisi a destra, dove quest'ultimo aveva ben figurato. Addirittura meglio che a sinistra, quando nella ripresa si era riportato sulla sua fascia per sostituire proprio il compagno. Biraghi ad ottobre ha giocato solo 45 minuti in Conference perché poi messo ko da un colpo alla caviglia, dove ha fatto il bis in Nazionale. Rientrato in gruppo il tecnico gli chiederà di stringere i denti. Italiano punterà infatti su Biraghi e Parisi e sulla loro esperienza, oltre che qualità, per contrastare le folate dei forti esterni laziali appunto e dare la possibilità alla Fiorentina di riprendere a sognare dopo lo stop a sorpresa con l'Empoli.