DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Squadra di prima categoria tedesca, praticamente uno sparring partner, ma Vincenzo Italiano osserva le prime risposte dei suoi giocatori e può farsi le prime idee. Contro l’Ostermunchen s’intravedono le prime tracce del lavoro del nuovo tecnico, dal 433 offensivo che resta il dogma di partenza ai palloni da recuperare fino alle aperture sulle corsie esterne, indicazioni certamente da prendere con le molle, ma pur sempre prove pratiche della teoria spiegata negli ultimi giorni.

E allora è immediato osservare come sugli esterni Callejon e Sottil abbiano le caratteristiche giuste per soddisfare la richiesta di Italiano di un gioco largo, altrettanto notare come nel primo tempo lo stesso Lirola sappia interpretare bene le coordinate del terzino che l’allenatore pretende. Poco male se Vlahovic risulta poi meno freddo del solito sottoporta, atteggiamento e fame mostrate in allenamento restano la garanzia di una concentrazione che in vista della prossima stagione non verrà meno.

Chiaro che molto sia ancora da fare, che molti debbano ancora trovare la migliore condizione come nel caso di Kokorin (che Italiano ha battezzato prima punta) ma intanto la doppietta di Benassi conferma la vena realizzativa del mediano di ritorno da un anno complicato, così come i centri di Saponara, Duncan e Bonaventura testimoniano un baricentro decisamente offensivo. Primi passi lungo una strada ancora lunga, ovvio, ma anche spiragli di un gioco che Italiano pare già sapere (bene) come costruire giorno dopo giorno.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Lirola (1’st Venuti), Milenkovic (46' Ranieri, 77′ Ferrarini), Dalle Mura (46' Igor), Biraghi (46' Terzic); Krastev (46' Benassi), Duncan (46' Bianco), Bonaventura (46' Maleh); Callejon (46' Munteanu, 74′ Agostinelli), Vlahovic (46' Kokorin), Sottil (46' Saponara)

OSTERMÜNCHEN (4-4-2): Schenk, Bloier, Schiedermier, Kuchler, Bell, Dirscherl, Baumann, Mayr, Krichbaumer, Niedermier, Bauer

RETI: 8′ Milenkovic, 13′ Bonaventura, 24′ Duncan, 47′ Ranieri, 60′ Saponara, 65′ Benassi, 76′ Schiedermier, 82′ Benassi