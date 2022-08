DALL'INFERNO AL PARADISO...PASSANDO DAL PURGATORIO

La Fiorentina domani affronterà il Napoli in quella che rappresenta una sfida importante per muovere passi importanti in classifica già dalle prime battute. Quella con il Napoli però sarà solo la prima di una lunga serie di partite che attenderanno i viola nelle prossime settimane. Dopo aver superato l'inferno del De Grolsch Veste, Vincenzo Italiano e la sua squadra si sono proiettati verso il Paradiso, a riveder quelle stelle europee che per troppo tempo erano rimaste nascoste agli occhi di Firenze.

Prima di giungere al Paradiso però, come ci ha insegnato Dante Alighieri, il percorso prevede il passaggio attraverso Purgatorio e alla stessa sorte pare dover sottostare anche la Fiorentina. A partire da domani infatti i viola affronteranno 7 sfide importanti prima di arrivare alla sosta per le nazionali in programma il prossimo 19 settembre. 7 sfide come le cornici del Purgatorio, vuole il caso. Napoli in casa il 28 agosto, Udinese in trasferta il 31 agosto, Juve in casa il 3 settembre, RFS l'8 settembre, il Bologna in trasferta l'11 settembre, trasferta ad Istanbul il 15 settembre e infine il match in casa con il Verona il 18 settembre.

Un percorso senz'altro non privo di insidie, considerando che molti match si giocheranno nel giro di pochi giorni visti gli impegni in Conference League. La capacità del mister nato a Karlsruhe di cambiare tanti interpreti senza cambiare mentalità ci ha però insegnato che anche tante partite ravvicinate possono essere gestite nel migliore dei modi. In poche giornate abbiamo visto come Italiano non abbia avuto problemi a cambiare quasi per intero una formazione, con i soli Maleh e Milenkovic che sono partiti sempre titolari.

E se poi dal mercato dovesse arrivare un giocatore importante e duttile come Bajrami si risolverebbe anche quel dubbio legato al quinto esterno, che in questo inizio di stagione è stato ricoperto da un giocatore che sembra in uscita dai viola: Kouame.

Domani inizierà dunque il viaggio nel purgatorio, sperando di ritrovarci ad ottobre, al rientro dalla pausa nazionali contro l'Atalanta a Bergamo, nel Paradiso.