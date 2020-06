DALBERT, PER IACHINI ORA È FONDAMENTALE, MA IL FUTURO È TUTTO DA SCRIVERE

Il futuro di Dalbert alla Fiorentina sembra essere un rebus ancora tutto da risolvere. Il brasiliano, arrivato a Firenze nell'estate scorsa con la formula del prestito secco, con ogni probabilità farà ritorno all'Inter. Stesso discorso per Cristiano Biraghi che dovrebbe fare il percorso inverso e che per l'alto costo non sarà riscattato dalla società milanese. Il brasiliano, però, potrebbe restare un ulteriore anno in maglia viola.

Per questo finale di stagione mister Beppe Iachini lo considera un elemento fondamentale della rosa per riuscire a colpire il cuore delle difese avversarie. Il modulo 3-5-2 resta lo schema preferito dell'ex allenatore dell'Empoli sia per la spinta che per gli inserimenti che Dalbert garantisce in fase offensiva. Nonostante questo il futuro del terzino sinistra non è ancora certo e le opzioni restano due.

Il discorso relativo a Dalbert, almeno da parte dell'Inter, verrà affrontato nei tempi più opportuni. Resta comunque la possibilità di un intreccio di scambi sull'asse dei terzini sinistri Dalbert e Cristiano Biraghi. Si ipotizza, dunque, un prolungamento dei prestiti visto anche che il mancino italiano è utile anche in chiave liste UEFA per la formazione di mister Antonio Conte.

La seconda opzione, invece, è quella di uno scambio alla pari, con valutazioni poste tra i 10 e i 12 milioni, che permetterebbe ai due club di realizzare plusvalenze sui bilanci ma che ancora sembra non convincere del tutto il club nerazzurro.