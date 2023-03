FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina si è allenata questo pomeriggio al centro sportivo Davide Astori, in preparazione alla gara di sabato contro l'Inter. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, non hanno preso parte all'allenamento Jovic e Kouame. Mentre è tornato a lavorare in gruppo Aleksa Terzic.