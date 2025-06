Da Cataldi a Ndour: tanti dubbi a centrocampo di cui parlare col nuovo tecnico

vedi letture

Non appena si saprà il nome del prossimo allenatore della Fiorentina verrà analizzato, tra i temi da trattare, il reparto di centrocampo. Un argomento su cui ci siamo soffermati oggi, visti i tanti dubbi che si porta appresso il comparto mediano riguardo ai giocatori della passata stagione. Non è chiaro cosa sarà di Danilo Cataldi. Il ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio potrebbe favorire il ritorno del classe '94 nella capitale. La Fiorentina ha il diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, da esercitare entro e non oltre il 18 giugno (da norme Figc). Il giocatore sta riflettendo nell'ottica di prendere la decisione migliore per il suo futuro.

Poi bisognerà confrontarsi con Rolando Mandragora per discutere del rinnovo di contratto. Attualmente l'ex Torino è in scadenza nel 2026, con opzione per il 2027 legata alle presenze. Infine, ci sono Cher Ndour e Amir Richardson. Soprattutto quest'ultimo gode della stima incondizionata della dirigenza. Pradè e Goretti son convinti della scelta fatta a gennaio per il giocatore marocchino, ma peserà anche la scelta dell'allenatore.