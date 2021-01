CUTRONE, Numeri e costo dell'ormai ex viola. Ora...

Adesso è ufficiale: Patrick Cutrone farà ritorno al Wolverhampton. La Fiorentina ha risolto il prestito del centravanti che si era presentato a Firenze nel gennaio 2020 appunto in prestito oneroso di 3 milioni con obbligo di riscatto. Non un'avventura fortunata, quella dell'ex Milan in maglia viola, con la quale ha collezionato una sola presenza da titolare in stagione (28/10 in Coppa Italia col Padova). Precedentemente il classe '98 era sceso in campo dal primo minuto non più tardi del 29 luglio contro il Bologna. Sono 34 le sue apparizioni totali nella Fiorentina, 5 i gol e 3 gli assist. Il club di viale Manfredo Fanti, che non aveva convocato il giocatore in occasione delle ultime tre sfide ufficialmente per un infortunio alla schiena, si libera così di un ingaggio da 1,5 milioni di euro. Chissà che questo non porti a un'accelerata per un'eventuale operazione in entrata in attacco.