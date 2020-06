COVID-19, Toscana: ieri primo giorno a zero contagi

Come evidenziano i dati raccolti dall'Agenzia Regionale Sanità Toscana, la giornata di ieri, giovedì 17 giugno, potrebbe rivelarsi molto importante nella lotta della Regione Toscana alla diffusione del coronavirus Covid-19. La buona notizia è infatti che la data sopraccitata rappresenta la prima giornata considerabile "a contagio zero" per la regione, che non registra alcuna crescita di positivi entro il suo territorio nel corso delle ultime 24 ore. Questo nonostante due nuovi casi segnalati, che però, come sottolinea La Nazione, sono stati derubricati a falsi positivi in quanto il secondo tampone avrebbe dato esito negativo.

In #Toscana per la prima volta raggiunto il contagio “zero”! Una gran bella notizia che conferma un trend in diminuzione, anche a Firenze. Merito dei sanitari e dei cittadini. Ora sarà ancora più facile tornare a vivere e visitare la nostra città in totale sicurezza! #celafaremo pic.twitter.com/a77HYy4q0s — Dario Nardella (@DarioNardella) June 18, 2020