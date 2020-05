CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

In questo periodo,di emergenza a causa del Coronavirus, ecco le principali notizie extracalcistiche delle ultime ore.

OLIMPIADI: Così il presidente del CONI Giovanni Malagò: "Le Olimpiadi si faranno nel 2021, certo che si faranno. In caso contrario, vorrebbe dire che il pianeta non avrebbe ancora risolto il suo problema e quindi, a quel punto, sarebbe un problema molto più ampio. Il Presidente Bach ha detto una cosa bellissima: per lui, le Olimpiadi di Tokyo saranno lo spartiacque tra quanto accaduto prima il coronavirus e quello che accadrà dopo. Perché l'obiettivo è quello di disputare dei Giochi Olimpici esattamente come accaduto in passato, con tutti gli atleti e senza porte chiuse. Tre nuove discipline sportive? Si tratta dell'arrampicata sportiva, disciplina in cui noi siamo molto competitivi con due ragazzi e una ragazza che abbiamo qualificato, dello lo skate e del surf".

ATLETICA: Un nuovo calendario per la Wanda Diamond League. Il principale circuito di meeting internazionali di atletica ha comunicato oggi il programma provvisorio della stagione 2020, con undici appuntamenti tra la fine dell’estate e l’autunno, dopo il rinvio dei primi eventi a causa della pandemia da coronavirus. Per la tappa italiana, il Golden Gala Pietro Mennea, la data proposta è quella di giovedì 17 settembre. Alcuni meeting potrebbero essere riadattati, per effetto delle restrizioni in atto a livello globale, e quest’anno la Diamond League non sarà strutturata come una serie di eventi che si conclude con una finale, considerando le differenti opportunità di allenamento e di spostamenti per gli atleti. Ogni meeting potrà annunciare il proprio format e le proprie specialità due mesi prima dello svolgimento. Il primo appuntamento, in base all’ipotetico calendario, sarà il 14 agosto a Montecarlo per poi chiudere il 17 ottobre in Cina. Sono state cancellate le tappe di Rabat, Londra e Zurigo, mentre il meeting di Oslo rimane previsto l’11 giugno come esibizione. Di seguito il calendario con l’elenco delle date.

Wanda Diamond League 2020

14 agosto: Montecarlo (Monaco)

16 agosto: Gateshead (Gran Bretagna)

23 agosto: Stoccolma (Svezia)

2 settembre: Losanna (Svizzera)

4 settembre: Bruxelles (Belgio)

6 settembre: Parigi (Francia, da confermare)

17 settembre: Roma/Napoli (Italia)

19 settembre: Shanghai (Cina)

4 ottobre: Eugene (Stati Uniti)

9 ottobre: Doha (Qatar)

17 ottobre: Cina (sede da annunciare)

Non è ancora chiaro, al momento, dove il meeting si disputerà in Italia. Quest'anno infatti era stato scelto il San Paolo di Napoli perché il 28 maggio l'Olimpico sarebbe dovuto essere a disposizione della UEFA per l'Europeo. Ma ora che il calendario è stato stravolto - e l'Europeo è slittato di un anno - la Fidal non ha sciolto le riserve sullo stadio che ospiterà il prestigioso evento di Atletica.

PARALIMPIADI: Il Comitato Italiano Paralimpico ha deliberato oggi, nel corso di una seduta straordinaria di Giunta che si è svolta in videoconferenza con la partecipazione del Ministro per lo Sport e le Politiche giovanili Vincenzo Spadafora e del Presidente del CONI Giovanni Malagò - uno stanziamento di 5 milioni di euro in favore delle Federazioni e Discipline Sportive che svolgono attività paralimpica finalizzato al sostegno dell’associazionismo sportivo di base, in particolare delle società sportive che promuovono lo sport paralimpico nei territori e che, a causa dell’emergenza COVID-19 si trovano ad affrontare gravi difficoltà economiche.

Si tratta di risorse straordinarie recuperate all’interno del bilancio del Comitato Italiano Paralimpico che verranno messe a disposizione delle Federazioni e Discipline Sportive cui spetterà il compito, sulla base di specifiche linee guida del CIP, di individuare i beneficiari dell’intervento. “Anche il Cip, nel suo piccolo, ha voluto dare un sostegno concreto a tutte le realtà sportive del nostro Paese che si occupano di sport paralimpico, per affrontare questo momento di crisi sanitaria ed economica. Nelle ultime settimane ci siamo interrogati su quali iniziative adottare per aiutare quell’associazionismo sportivo di base che rappresenta un punto di riferimento per tanti cittadini con disabilità. Abbiamo dunque deciso di intervenire mettendo a disposizione una parte delle risorse del nostro bilancio per favorire la ripartenza di queste attività. Una misura che si aggiunge a quelle previste dal Governo e dalle Regioni. Abbiamo tutti la necessità di rimettere in moto lo sport, un settore strategico per il nostro Paese anche sotto il profilo sociale, culturale e sanitario”. È quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.