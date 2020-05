CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

In questo periodo,di emergenza a causa del Coronavirus, ecco le principali notizie extracalcistiche delle ultime ore.

TENNIS - Dalla Fir ecco le indicazioni per la ripresa degli allenamenti: “Seguendo le indicazioni del decreto dello scorso 26 aprile sono autorizzati a riprendere gli allenamenti, seguendo le disposizioni di sicurezza, gli agonisti di tennis, padel e beach tennis compresi nelle classifiche Fit di Prima e Seconda categoria, oltre ad alcuni tennisti under di interesse nazionale e ai migliori atleti italiani di tennis in carrozzina"

CICLISMO - In attesa di un nuovo calendario delle corse ciclistiche, i corridori possono da lunedì riprendere gli allenamenti e per questo è stato fatto un decalogo di regole cui attenersi: Uscite di allenamento in solitario, percorsi che non travalicano i confini della Regione, mascherine al seguito e se proprio si è in compagnia di qualcuno evitare lo scambio di borraccia

ANNIVERSARIO MORTE SENNA - Un anniversario,triste per gli amanti dell'automobilismo. Ayrton Senna moriva 26 anni fa, il 1° maggio 1994 alla curva Tamburello del circuito di Imola, durante il Gran Premio di San Marino.

CANCELLATO EUROPEAN MASTERS DI GOLF - Il torneo europeo di golf Masters è stato ufficialmente cancellato. Era in programma il prossimo agosto in Svizzera, ma gli organizzatori hanno deciso di annullarlo in virtù del divieto di riunioni di oltre 1000 persone imposto dal governo locale.

IL MESSAGGIO DI SPADAFORA - Buon primo maggio a tutti. È superfluo sottolineare quanto quello che stiamo vivendo sia un primo maggio diverso, anomalo. Questo virus impedisce a molti di lavorare, mentre altri non si sono mai potuti fermare. Penso a chi negli ospedali sta lottando in prima linea contro il virus ma anche a forze dell’ordine, operai, cassieri, autisti, rider e tante altre categorie che hanno permesso al Paese di andare avanti. Penso ai tanti giovani che hanno modificato in maniera radicale la loro vita, impossibilitati a frequentare le aule scolastiche o universitarie. Plaudo alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, in particolare quelli del Servizio Civile, che si sono messi a disposizione del Paese per aiutare chi è più in difficoltà. L’Italia che verrà, avrà bisogno di tutta la loro forza, la loro capacità di immaginare scenari diversi, basati anche sulle nuove tecnologie che in questi giorni ci hanno permesso di restare uniti, anche se distanti. Il mio augurio è che tutti possano tornare al proprio lavoro il prima possibile ed in condizioni di sicurezza. Rivolgo un pensiero particolare ai tanti lavoratori dello Sport, coloro che, spesso senza le dovute garanzie, lontano dai riflettori, svolgono un’azione fondamentale. Molti di loro hanno poche tutele e meritano maggiore rispetto: per questo - quando questa emergenza sanitaria sarà terminata - mi sono impegnato a riformare l’intero settore. E in questa giornata in cui, per chi come me ricopre un ruolo di Governo, è doveroso essere a lavoro, ringrazio tutto il mio staff che mi sta supportando in modo eccellente mettendo al primo posto l’interesse del Paese.