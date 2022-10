CORNER, Il dato fa paura: quasi 100 battuti ma 0 gol

I corner, nel gioco del calcio, coprono un ruolo fondamentale nello svolgimento delle partite. Ieri, in occasione di Fiorentina-Lazio, il primo gol segnato da Vecino ne è stato l'esempio lampante. Approfondendo sempre di più i dati in casa Fiorentina, le statistiche sono quasi impietose. Questo perché la squadra di Italiano, ad oggi, dall'inizio del campionato, solamente in Serie A, ha battuto ben 71 corner non riuscendo mai a concretizzare dagli sviluppi di quest'ultimi. Aggiungendoci gli altrettanti, che sono 24, battuti in Conference Legaue la Viola arriva al dato complessivo di 95 corner battuti con 0 gol realizzati.

La classifica generale in Serie A vede la Fiorentina da sola in vetta con appunto 71 corner battuti, seguita poi dall'Hellas Verona con 58 e Napoli con 56. Tra primo e secondo posto il divario è già importante. La Lazio, che ieri ha segnato alla Fiorentina da calcio d'angolo, è situata decima con 43 corner battuti. Quasi 30 in meno della Fiorentina. Ultimo in classifica il Bologna con 32 corner battuti. Un dato che va assolutamente migliorato, perché dai corner si possono decidere partite e stagioni intere. Per rinfrescare la memoria ai tifosi viola, l'ultimo gol segnato da Biraghi e compagni su calcio d'angolo risale allo scorso dicembre, il 15/12/2021 per l'esattezza, in occasione di Fiorentina-Benevento, match valevole per la Coppa Italia. A marcare fu Nikola Milenkovic. Mentre in campionato, complice l'aiuto dell'ex Tatarusanu, l'ultimo gol segnato da corner fu di Duncan in Fiorentina-Milan, nell'ormai lontano 20 novembre 2021.