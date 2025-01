COMUZZO, Una cessione contro la filosofia Commisso

Su FirenzeViola.it, nella giornata di oggi ha tenuto banco la situazione di Pietro Comuzzo. Inseguito dal Napoli (qui il punto delle ultime ore), il difensore classe 2005 potrebbe essere ceduto a metà stagione e a poche ore dalla fine del mercato. Una cessione contraria alla filosofia di Commisso: perdere ora Comuzzo significherebbe anche tradire in qualche modo la volontà dello stesso Commisso, che idealmente ha costruito il Viola Park anche per godere dei suoi frutti come sta accadendo proprio con lo stesso giovane difensore. Tutti sanno che non esistono più i calciatori incedibili, ci mancherebbe, ma arrivare a perdere un'altra pianticella dopo Kayode, a poche ore dal gong di fine mercato e senza certezze su potenziali e successivi acquisti di livello, risulterebbe difficilmente digeribile.

Il segnale che verrebbe lanciato dalla Fiorentina sarebbe quello di essere pronta a smantellare quanto di buono costruito senza mai avere un progetto a lungo termine, che proprio intorno al nome di un ragazzo come Comuzzo potrebbe essere costruito. Una continua rivoluzione che un giorno passa dalla necessità di terminare un ciclo e l'altro dalle esigenze di una società che davanti a un'offerta di livello si rivelerebbe pronta a cedere qualsiasi asset calcistico.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTO L'ARTICOLO