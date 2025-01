TMW, Il Napoli spinge per Comuzzo: a 35 mln si può chiudere: poca distanza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il Napoli sempre più vicino a Pietro Comuzzo. Nelle scorse ore, secondo quanto riporta TMW, è stata presentata una proposta di acquisto di prestito oneroso di 18 mesi a circa 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto condizionato fissato a 25. La proposta ancora non basta agli occhi della Fiorentina, che però sarebbe pronta ad accettare in caso il Napoli si spinga fino a 35. L'ultima parola, in ogni caso, spetterà al presidente Commisso.