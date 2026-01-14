Comuzzo e una rinascita definitiva che è passata dalla difesa a quattro

vedi letture

La stagione di Pietro Comuzzo con la Fiorentina era iniziata in salita. Dopo un 2024/25 promettente e le voci di mercato estive, il difensore classe 2005 ha vissuto una prima parte di annata negativa, tra errori nei preliminari di Conference League, scarsa condizione fisica e tante panchine in campionato. Né con Stefano Pioli né, inizialmente, con Paolo Vanoli è riuscito a trovare continuità, anche a causa dell’utilizzo della difesa a tre che ne ha limitato rendimento e personalità. La svolta è arrivata con il ritorno alla difesa a quattro e una fiducia costante da parte di Vanoli, che lo ha promosso titolare al fianco di Pongracic. Da lì Comuzzo ha cambiato marcia, culminando nella prestazione contro il Milan: gol di testa e gara solida sotto ogni aspetto, difensivo e di costruzione. Oggi la Fiorentina ritrova un patrimonio cresciuto in casa e una base difensiva più affidabile su cui costruire la rimonta salvezza. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.