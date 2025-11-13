La prima risposta di Gudmundsson a Vanoli arriva da Baku

L'aveva detto in conferenza stampa circa 24 ore prima, la risposta sul campo di Albert Gudmundsson al suo nuovo allenatore non si è fatta attendere. Alla domanda sul trequartista islandese, Vanoli aveva detto: "Deve lui capire me, non il contrario. E anche velocemente". Segno che il tecnico non ha intenzione di fare sconti al numero 10 che nella partita giocata dalla sua Islanda contro l'Azerbaigian da punta ha marcato il tabellino dopo circa 20 minuti, con un bel movimento e uno stop e tiro in area.

Migliore in campo della sfida, Gudmundsson continua a vivere in Nazionale un momento d'oro e dà comunque seguito alle reti segnate anche con la maglia della Fiorentina contro Rapid Vienna, Bologna e Genoa. Insomma, una prima risposta a Vanoli per diventare centrale nel nuovo progetto tecnico.