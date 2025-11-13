Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: doppio allenamento

vedi letture

La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri. Paolo Vanoli sfrutterà il periodo di sosta per conoscere meglio la squadra e lavorare sulla condizione fisica, come da lui spiegato. Esattamente come ieri, per i giocatori è prevista un’altra doppia seduta al centro sportivo Viola Park. Il tutto in attesa di ritrovare anche coloro che hanno risposto alla convocazione della rispettiva Nazionale.