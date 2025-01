FirenzeViola Comuzzo al Napoli? Lui intanto si è allenato regolarmente con il gruppo

Mentre impazzano le voci e le notizie sulla trattativa che Napoli e Fiorentina stanno imbastendo per il passaggio di Pietro Comuzzo alla corte di Antonio Conte, il difensore classe 2005 si è allenato regolarmente con i compagni nell'allenamento andato in scena stamani al Viola Park, agli ordini di Raffaele Palladino. La trattativa resta ancora lontana dalla sua conclusione ma le parti stanno discutendo delle cifre e della modalità dell'affare mentre il calciatore e soprattutto il tecnico viola sono concentrati sulla partita di domenica contro il Genoa: la curiosità ora resta capire se anche Comuzzo farà parte della lista dei convocati della Fiorentina per il match in programma alle 15 all'Artemio Franchi di Firenze.

Le differenze tra domanda e offerta

La distanza tra Fiorentina e Napoli si è assottigliata ma non è più così insormontabile come era solo qualche giorno fa. Dalla richiesta iniziale di 40 milioni di euro, la società viola sembra disposta ad abbassare un po' le sue pretese, così come anche De Laurentiis pare intenzionato a superare i 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, andando ad accontentare il proprio allenatore che ha individuato in Comuzzo il profilo perfetto per poter sopperire all'assenza di Buongiorno, ancora ai box per qualche settimana, e soprattutto costruire la difesa del Napoli del futuro.