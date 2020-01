COMMISSO SUL FRANCHI, Una porcheria com'è tenuto

Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato anche delle condizioni del Franchi, a proposito dell'idea di un restyling: "Io non sono venuto qua a stare al Franchi così per altri 10-15 anni. Lo stadio, oggi, è una porcheria com'è mantenuto. Joe Barone quando venne mi chiamò e mi disse che non si poteva giocare in quello stadio. (...) Il Franchi ha 90 anni, pensavo si dicesse di fare qualcosa. I tifosi qui in città sono importanti, c'è una squadra sola, e credevo che qualcun altro anche portasse avanti. Credevo fossero tutti più pronti a fare qualcosa, questa è la verità".

