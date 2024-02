COMMISSO, Difende i dirigenti ma le scelte sono state flop

FirenzeViola.it

"Attacchi, difesa e realtà Il proprietario del club per cui effettivamente ha investito davvero tanti soldi fra infrastrutture, organizzazione della società e gruppo squadra dunque è soddisfatto di come sono stati spesi i suoi soldi. E’ un suo legittimo pensiero, proprio come la critica nei confronti dell’operato dei suoi dirigenti. Nessun attacco, si badi bene. Solamente critica – positiva o negativa che possa essere – in base a quanto fatto negli ultimi anni. E le scelte delle varie sessioni di mercato si sono dimostrate tutt’altro che illuminate. Sono pochissimi i calciatori indovinati dall’attuale area sportiva, si contano sulle dita di una mano: in primis Nico Gonzalez, poi Igor, Torreira, Cabral. Intelligente la trattativa che ha permesso in estate di acquistare Parisi dall’Empoli, uno dei terzini sinistri italiani più interessanti. Poi però il vuoto, una lista lunghissima di flop e acquisti difficilmente comprensibili come quelli di Kokorin, Brekalo, Sabiri, Mina e Kokorin, giusto per restare all’attualità. Nessuna strategia, nessuna capacità di “aggredire” il mercato nonostante le potenzialità economiche e attrattive di un club in crescita e con interessanti prospettive per il futuro. E cosa ancora più allarmante la poca abilità nel capire e nell’intuire il reale valore e le potenzialità di alcuni calciatori".

