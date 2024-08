COMMISSO, Complimenti a Biraghi e squadra a fine gara

Fonte: Andrea Giannattasio

Come raccolto da FV, a fine gara il presidente viola Rocco Commisso ha parlato con il direttore generale Ferrari ed il direttore sportivo Pradè, complimentandosi con Biraghi per il gol bellissimo ed incoraggiando la squadra per non aver mollato fino all'ultimo. Il Presidente ha anche parlato con Raffaele Palladino manifestando il grande apprezzamento per il lavoro che si sta facendo ed augurandosi di fare sempre meglio.