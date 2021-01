COME UN GIRASOLE

Col brano "Girasole", a cavallo tra il secondo e il terzo millennio, l'allora neanche trentenne Giorgia si impose nel palcoscenico della musica leggera italiana. Mai la cantante romana avrebbe pensato che una ventina d'anni dopo - decisamente altri tempi - le parole e il concetto base della sua canzone avrebbero potuto raccontare, in maniera figurata, anche il calciomercato della Fiorentina, specialmente la situazione che riguarda l'acquisto, o potenziale tale, più atteso: quello del centravanti.

In questo momento gira tutto intorno a Kouame. L'attaccante ivoriano ha faticato in questi primi mesi della sua prima, reale stagione fiorentina ed avrebbe voglia di ritagliarsi occasioni maggiori in viola, o in alternativa anche con altri colori addosso. Negli scorsi giorni si è fatto avanti il Torino, alla ricerca di nuove soluzioni offensive da portare in dote a Giampaolo, ma la Fiorentina dopo quella che sembrava un'iniziale apertura, ha fermato tutto, anche per via del contemporaneo addio di Cutrone tornato in Inghilterra.

Kouame, ad oggi, non è in vendita. Non a cuor leggero, almeno, visto che comunque la società viola sul suo conto si è impegnata con un discreto esborso economico, specie se si considera che il suo acquisto è stato ultimato quando ancora l'ivoriano era alle prese con il grave infortunio ai legamenti che l'ha tenuto fuori a lungo. Il gol all'Inter, poi, assieme alla rinnovata intesa che parrebbe aver creato di recente giocando in coppia con Vlahovic, potrebbe convincere Prandelli a puntare maggiormente su di lui, allontanando così le voci che si stanno sommando sul suo conto.

Certo, qualora Kouame rimanesse in rosa - dev'essere più corta, Prandelli dixit - diventerebbero quasi nulle le possibilità di vedere più d'un rinforzo nel reparto offensivo, dove invece il ds Pradè cerca una rapida sistemazione per i vari esuberi rimasti, leggasi soprattutto Eysseric e Montiel, così da liberare un posto per una seconda punta di qualità, identikit del colpo pensato dalla squadra mercato per non inficiare tutto il contemporaneo lavoro su Vlahovic. Kouame o no, un uomo in più è destinato ad arrivare. Se invece ci fosse la volontà di pensare più in grande, allora serve ricordarsi che su quel fronte tutto ruota intorno all'ivoriano.