COBOLLI GIGLI A FV, Viola ha più motivazioni. Stasera...

Intervistato ieri in esclusiva dalla redazione di FirenzeViola.it, l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato dell'attesissimo match di stasera tra i bianconeri e la Fiorentina ed in generale della stagione dei viola. Ecco alcune sue risposte.

Aveva dichiarato che la Fiorentina sarebbe stata l'avversaria numero uno per il quarto posto. L'ha delusa un po'?

"C'è stato qualche risultato che non mi aspettavo, ma se guardiamo l'intera stagione, in termini di punti, c'è stato un oggettivo miglioramento".

La Fiorentina andrà in Europa?

"Ha maggiori chance della Juventus di vincere perché ha obiettivi da raggiungere e sarà oggettivamente più determinata, ma i bianconeri devono ricordarsi di essere una squadra di blasone e classe. Non voglio dire che i viola siano favoriti però... In ogni caso dipenderà anche dall'Atalanta".

