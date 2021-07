CINQUINI A FV, N. Gonzalez può fare come Mertens

"Per le caratteristiche fisiche mi sembra che possa essere il Mertens della situazione". Interpellato su queste pagine ieri, l'ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato così del nuovo acquisto Nico Gonzalez: "Non mi sembra un esterno puro, ma più uno che si muove dietro le punte. Forse è stato preso per prendere il posto a Ribery, per dare supporto a Vlahovic. Non so se Italiano abbia dato il via libera al trasferimento o sia arrivato con i giochi già decisi; vedremo se modificherà idee di gioco, ma è sicuramente un buon calciatore, la Fiorentina ha investito molto. L'ho visto in Copa America, è ancora un po' leggerino ma ha dalla sua una grande tecnica".

