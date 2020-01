CHIESA, Oggi al 100% in gruppo: col Genoa ci sarà

La Fiorentina è scesa in campo questo pomeriggio per svolgere la consueta seduta odierna in vista della gara con il Genoa. Se nei giorni scorsi Federico Chiesa aveva svolto del lavoro personalizzato e individuale allenandosi solo in parte coi compagni, oggi il classe '97, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, ha svolto tutta la seduta con il gruppo. Ricordiamo che l'attaccante viola non aveva partecipato ad alcune sedute, compresa la partitella all'allenamento a porte aperte (LEGGI QUI) insieme ai compagni. Quindi nessun allarme per la sfida di questo sabato contro il Genoa. Il giocatore ci sarà.