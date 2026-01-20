Chi è stato il miglior viola in Bologna-Fiorentina 1-2? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it!
Vince la Fiorentina, per la prima volta in trasferta in questa stagione. La squadra di Vanoli sbanca il Dall'Ara per 1-2, con le reti di Mandragora e Piccoli che permettono di onorare al meglio la scomparsa di Rocco Commisso. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il sondaggio:
Fabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembraredi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
