Chi è stato il miglior viola in Bologna-Fiorentina 1-2? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:26Notizie di FV
di Redazione FV

Vince la Fiorentina, per la prima volta in trasferta in questa stagione. La squadra di Vanoli sbanca il Dall'Ara per 1-2, con le reti di Mandragora e Piccoli che permettono di onorare al meglio la scomparsa di Rocco Commisso. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il sondaggio:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA A BOLOGNA?