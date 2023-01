CESSIONI E ACQUISTI, PER ORA IL MERCATO VIOLA È IN FORTE POSITIVO

In attesa dell'approdo definitivo di Josip Brekalo a Firenze che potrebbe arrivare comunque a stretto giro di posta, la Fiorentina continua a fare i conti con un calciomercato che tra meno di 5 giorni vedrà la sua fine, restando alla finestra in attesa di eventuali occasioni. Il club di Rocco Commisso lo fa guardando anche ai soldi risparmiati in questa sessione grazie alle cessioni, agli ingaggi di cui è stato sgravato il bilancio e alle sole due (anche se per ora solo Sirigu è ufficiale, bene specificarlo) entrate non proprio dispendiose. Sirigu arriva infatti a zero dal Napoli, Brekalo invece arriverebbe per una cifra attorno al milione e mezzo. Entrambi con contratti non certo multimilionari.

Ora, tenuto conto del fatto che fare i conti in tasca non è mai semplice e che comunque nel mezzo si mettono diverse variabili tra i vincoli dei prestiti e i bonus da usufruire, c'è da registrare come al momento per la Fiorentina si tratti di un mercato in forte positivo: calcolate le uscite e le entrate infatti, alla società viola risulta un positivo di 10 milioni e uno sgravo di 2,3 milioni annuali dagli stipendi. Da cui togliere 1,5 milioni nel totale e 1,6 milioni e stagione dagli stipendi quando l'acquisto di Brekalo sarà ufficiale.

Il che vuol dire che per Rocco Commisso andare a fare un ultimo investimento, pur sotto la doppia cifra, potrebbe ancora risultare un'operazione che non manda il mercato in negativo. Non resta altro che capire se la società gigliata vorrà dunque affondare un terzo colpo, oppure resterà con i soli Sirigu e presumibilmente Brekalo in mano e magari utilizzerà il gruzzoletto per la prossima sessione di mercato.

OUT

Maleh - 0,5 subito più 5,5 milioni vincolati alla salvezza del Lecce, 0,7 di ingaggio

Zurkowski - prestito con obbligo a 4 milioni, 0,4 di ingaggio

Benassi - prestito, 1,1 di ingaggio

Gollini - fine prestito, 0,8 di ingaggio

= +10 milioni e 3 milioni di ingaggio risparmiati

IN

Sirigu - gratis, 0,7 di ingaggio

(Brekalo - 1,5 milioni, 1,6 di ingaggio)

= -1,5 milioni, 2,3 di ingaggio da versare in caso di ufficialità per Brekalo

TOTALE: +8,5 mln e 2,3 milioni di ingaggio risparmiati (in caso di salvezza del Lecce)