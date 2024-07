CENTRAVANTI IN USCITA: TRA NZOLA E KOUAME TANTE RICHIESTE SOLO PER MUNTEANU

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'arrivo di Kean non mette in sicurezza un reparto che ha molto deluso nelle ultime stagioni, in termini di gol. La ricerca del centravanti infatti ha subito un rallentamento sia perché le priorità si sono spostate su altri reparti (centrocampo ed ora difesa con Milenkovic in uscita e Pongracic in entrata in queste ore) sia perché prima serve l'uscita di alcuni elementi proprio in attacco. Palladino in questi giorni oltre che con Moise Kean sta lavorando con altre due punte, Kouame e Munteanu che hanno giocato un tempo ciascuno nella prima amichevole con la Primavera mentre Nzola continua a lavorare da solo. Ieri Ikoné si è rivisto in campo nella seduta a porte aperte (ha anche fatto un bel gol in partitella) ma non l'angolano, neanche intravisto dai tifosi dall'inizio del ritiro.

Su di lui sembrava fare sul serio il Verona, anche se il giocatore ha estimatori anche in Francia con altri club italiani più sullo sfondo. Alla fine però è tutto fermo. Anche per Kouame non mancano le offerte anche se nella prima amichevole è sembrato avulso dal gioco nel ruolo di centravanti. Italiano in quella posizione lo ha usato spesso e volentieri ma l'ivoriano rende forse meglio da esterno. Le buone stagioni precedenti, una Coppa d'Africa vinta e le recensioni di Italiano lo rendono uno tra i giocatori più cercati dei viola: per lui hanno fatto sondaggi sia dall'Union Berlino che dal Maiorca, con quest'ultimo che ha fatto sì una proposta ma ritenuta per ora bassa. La Fiorentina e l'entourage stanno valutando.

Ma c'è un altro giocatore, il più giovane dei tre "vice Kean" in questo momento, Louis Munteanu, ad avere il maggior numero di offerte, tra trattative e interessamenti la Fiorentina può scegliere tra una decina. Tre arrivano dalla Romania, paese del giocatore dove è stimato e dove ha giocato nelle ultime stagioni in prestito, nel Farul e nel Viitorul: il Cluji è quello che è uscito allo scoperto attraverso il suo presidente, ma si sono informate anche la Dinamo e il Rapid Bucarest. Altre arrivano dalla Turchia, il Belgio ed anche in Italia qualche club ha mostrato interesse. In scadenza in questa stagione, dalla sua cessione la Fiorentina otterrebbe qualche milione. Sempre che il club non decida di rinnovare per paura che "esploda" definitivamente. E sempre che Palladino non ne apprezzi la crescita, il feeling con il gol e la duttilità visto che può giocare anche da esterno; certo per l'attaccante la Fiorentina sarebbe una priorità.